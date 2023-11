Elodie e il bigliettino misterioso per Iannone durante il concerto

Amore a gonfie vele per Elodie e Andrea Iannone. La cantante si è esibita il 25 novembre a Roma al Palazzetto dello Sport dell'Eur (primo tour della pop star romana nei palazzetti d'Italia, partito da Milano domenica 20 novembre), dove è stato avvistato anche il campione di MotoGp che, quando possibile, è sempre al fianco della compagna per supportarla. In un momento di pausa del concerto i due si sono incontrati, scambiandosi delle dolci effusioni.