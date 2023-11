Shakira, nuova multa e accordo: quanto dovrà versare al fisco spagnolo

Shakira avrebbe concordato un nuovo patteggiamento e pagato una ulteriore multa pari a 6,4 milioni di euro (oltre ai 7,25 milioni di euro già versati recentemente) al tribunale spagnolo per un'accusa di evasione fiscale in Spagna, secondo quanto riferito dal quotidiano El Periodico. La cantante colombiana, accusata di non aver pagato imposte per 14,5 milioni di euro , ha raggiunto un accordo per la liquidazione della metà dell'importo evaso, oltre una multa di 438mila euro per evitare una condanna a tre anni di carcere.

Shakira, nuovo accordo con il fisco spagnolo

Per Shakira (recentemente vincitrice ai Latin Grammy) però non è finita qui. L'ex di Gerard Piqué è stata accusata dalle autorità spagnole di non aver pagato di non aver pagato 5,4 milioni di euro di tasse sui redditi e quasi 750mila euro di tasse patrimoniali nel 2018 che con gli interessi ammonterebbero ad un debito fiscale di circa 6,6 milioni di euro. Davanti al tribunale, la popstar ha ammesso di aver commesso reati di frode dal 2012 al 2014, dicendo di averlo fatto per la sua carriera e per i suoi figli. "Ora la cosa più importante per me è che i miei figli stiano bene", ha dichiarato l'artista tramite un comunicato divulgato dai suoi legali, quindi ha aggiunto: "Io mi concentrerò sulla loro crescita e spero che tutto questo non diventi un problema per loro. Ritengo che il sistema spagnolo debba essere rivisto per il bene dei suoi cittadini".