Ilary Blasi, la vita dopo Totti: hamburger nel fast food e nuovo anello

Reduce dal successo del docufim verità ' Unica ', Ilary Blasi è volata a Londra per godere un anticipo di Natale, insieme alla figlia Isabel (avuta da Francesco Totti) e dal nuovo compagno Bastian Muller . La conduttrice Mediaset ha scelto di stare molto lontana dall'Italia mentre andrà in onda la tanto attesa intervista rilasciata a Verissimo , che andrà in onda domenica 3 dicembre, dove la soubrette tornerà forse a parlare della separazione con l'ex capitano della Roma .

Ilary Blasi, la sorpresa del viaggio a Londra

Nelle scorse ore, la presentatrice dell'Isola dei Famosi ha pubblicato diverse foto nelle proprie Instagram stories riguardanti il suo soggiorno londinese. Tra le tante immagini, i fan più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un particolare non da poco: sull'anulare sinistro la Blasi, intenta a mangiare un hamburger in un fastfood, indossa un anello simile a quelli di fidanzamento. Ilary Blasi e Bastian Muller sono pronti per le nozze? Questa è la domanda che si sono posti in tanti. La coppia ha recentemente festeggiato a New York il primo anno insieme e c'è già chi scommete che le cose tra i due possano sfociare presto nei fiori d'arancio.