"Dua Lipa maniaca del lavoro": finita la relazione con Romain Gravas

Dua Lipa e l'addio a Romain Gravas: il gossip

Pare che dopo un'estate di passione, siano però iniziati i problemi. Tra questi non ci sarebbe stata la differenza d'età tra i due (lei ha 28 anni, mentre lui 42 anni), bensì l'ambizione della cantante inglese. L'artista è stata fagocitata infatti da molteplici impegni di lavoro negli ultimi mesi, in vista del lancio del suo terzo album "Houdini". "Ha i paraocchi quando si tratta della sua carriera e la coppia ha concluso la relazione prima che le cose diventassero acide", ha rivelato un insider al Sun. Un super lavoro insomma, che Romain Gravas conosce bene, essendo già stato fidanzato con Rita Ora, ma pare che la relazione con Dua Lipa sia stata più dura del previsto: "Romain considera Dua una maniaca del lavoro, ma lei non ha intenzione di rallentare per niente e nessuno".