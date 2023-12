Wendy Juel, chi è la fidanzata di Khaby Lame: c'è l'anello, si sposano?

Khaby Lame fidanzato? Il gesto social

I due sono stati taggati a Copenaghen e sono apparsi felici e sorridenti nello scatto pubblicato. Un sorriso che in tanti hanno pensato potesse rivelare anche qualcosa di più, se non perfino prossime ed imminenti nozze. La presunta compagna di Khaby Lame si chiama Wendy Thembelihle Juel e nella vita fa la modella. Su Instagram vanta quasi sei mila follower ed è di origini danesi e sudafricane. Come attestato anche dalle tante immagini condivise sui social, tra le sue passioni ci sono anche i viaggi: Stati Uniti, Italia, Francia, Messico e tanto altro.