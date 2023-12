Flavia Vento fa tremare Totti? "Vi dirò tutta la verità su me e Francesco"

Ilary Blasi e la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti , raccontata in esclusiva nel docufilm 'Unica' targato Netflix , continuano a tener banco e catalizzare l'attenzione dei media e del gossip nostrano. La showgirl in quota Mediaset ha pubblicamente confessato che la sua unione con l'ex capitano della Roma sarebbe giunta al capolinea a causa dei tradimenti di lui.

Totti, Ilary Blasi e i tradimenti: il commento di Flavia Vento

Secondo quanto emergerebbe dal docufilm, Noemi Bocchi non rappresenterebbe quindi il primo presunto tradimento dell'ex calciatore giallorosso, bensì solo l'ultimo in ordine temporale. Delle presunte infedeltà di Totti si era vociferato molto anche in passato. Tra i presunti flirt attribuiti a Totti, anche quello con la showgirl Flavia Vento. Voci che però non hanno mai trovato una conferma. Nelle scorse ore, però, la soubrette è intervenuta sulla questione, condividendo un post su X (ex Twitter) dove si legge: "A breve, visto che mi nominano tutti dirò la verità tra me e Francesco Totti".