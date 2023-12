L'avete riconosciuta? Il motivo per cui ora Pamela Anderson è così

Pamela Anderson, il motivo dietro al cambiamento

Senza un filo di trucco e con uno chignon disordinato: così è apparsa Pamela Anderson all'importante evento londinese, lasciando trapelare il suo disinteresse per look ricercati, ma soprattutto per quella perfezione estetica che invece la contraddistingueva in passato. Il nuovo mood acqua e sapone trasandato dell'attrice, se da un lato ha trovato numerosi pareri faveroveli, al contempo ha registrato altrettante critiche. Ai giornalisti la Anderson ha commentato questo cambiamento dicendo: "Penso che sia una libertà, è un sollievo. Non ho bisogno di uno stilista e non ne ho uno. Non ho un team dedicato a farmi bella. Sto solo facendo le cose a modo mio". Secondo alcuni rumors però, la verità sarebbe un'altra: quando la sua truccatrice (che era anche la sua migliore amica) è venuta a mancare qualche anno fa, Pamela ha deciso di smettere di truccarsi in omaggio a lei.