Ilary Blasi, Unica e il docufilm replica: la verità dell'amico di Totti

Totti-Blasi, la verità di Alex Nuccetelli

Il pr romano, che pare abbia fatto da Cupido a Totti e alla Blasi, ha svelato: "Francesco ha sofferto quando è uscita la storia del caffè. Oggi è soddisfatto e felice con Noemi Bocchi". Poi ha rivelato che alcuni autori avrebbero l'idea di realizzare un altro documentario, per dare la possibilità all'ex calciatore di replicare e raccontare la sua versione dei fatti. Ipotesi che prò avrebbe trovato il secco rifiuto di Totti. "Oggi posso parlare solo del documentario perché abbiamo fatto un patteggiamento in tribunale con la signora (Ilary Blasi, ndr) e posso parlare solo di quello. Non posso mettermi contro gli autori ma la storia è andata un po' diversamente", ha riferito Alex Nuccetelli. Ed ancora: "Francesco nel documentario viene dipinto in un modo diverso da quello che è in realtà, non viene mai citato il bene che lui ha fatto a questa famiglia. Peraltro la sorella Silvia ha iniziato a fare un altro lavoro grazie a lui. Penso che oggi il suo patrimonio si sia diviso nonostante avesse fatto un matrimonio in separazione dei beni. Non è un documentario oggettivo perché parla la mamma, la sorella, l’amica del cuore. Secondo me doveva avere una linea più obiettiva"...