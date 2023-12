Ilary Blasi-Totti, il commento di Alena Seredova piace ai fan: “Che classe”

Ilary Blasi e 'Unica' (il docufilm targato Netflix in cui la soubrette ha raccontato la sua verità circa i motivi che hanno portato alla fine del suo matrimonio con Francesco Totti , tradimenti compresi) continuano a far discutere e dividere, tra chi sostiene pubblicamente l'ex capitano della Roma (c ome il pr romano Alex Nuccetelli ed il calciatore Mario Balotelli ) e chi invece è dalla parte della conduttrice televisiva in quota Mediaset.

Totti-Ilary Balsi: il commento di Alena Seredova

Sul tema si è esposta sui social anche Alena Seredova, che ha ribadito di non avere mai rimpianto la scelta di restare in silenzio dinanzi il tradimento subito dall'ex marito Gigi Buffon: “Cosa ne penso? Io non penso niente, perché mi piace farmi i cavoli miei… Devo dire, a parte la sensazione che ho avuto io sentendo e vedendo, sono ancora più convinta che la mia scelta era quella giusta”. Poi ha precisato: chiarito: “Non penso che ci siano cose giuste o cose sbagliate, ma io sono convinta che per me, per noi, per la mia famiglia, per la nostra famiglia sia andata bene così”. Un commento quelo di Alena breve, preciso, conciso, inciso e misurato che ha incontrato il favore dei fan, che hanno scritto sui social: "Che classe".