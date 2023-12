Emily Ratajkowski hot ai Caraibi: gli scatti sexy con l'amica fanno discutere

Emily Ratajkowski sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza nell'incantevole cornice delle isole caraibiche di Turks e Caicos. Ad accompagnare Emrata in questo viaggio prima di festeggiare il Natale, anche la modella Tina Kunakey , con cui la topmodel si è lasciata immortalare in alcuni scatti in spiaggia in pose hot.

Emily Ratajkowski e Tina Kunakey. la po

Negli scatti condivisi sui social la coppia Ratajkowski-Kunakey appare davvero esplosiva, abbracciata e con il lato B in bella mostra. La bellezza delle due modelle, in aggiunta alle loro curve sinuose e bikini mozzafiato hanno fatto innalzare la temperatura non solo delle isole che le hanno ospitate. C'è anche però non si è lasciato incantare e non ha apprezzato molto la posa hot delle due amiche.

Emily è stata sposata con Sebastian Bear-McClard (da cui ha avuto il figlio Sylvester) e recentemente paparazzata insieme all'attore Stephane Bak, mentre Tina ha avuto una relazione con Vincent Cassel (ex dell'attrice italiana Monica Bellucci) e dal cui amore è nata Amazonie.