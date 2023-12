Alessia Marcuzzi e il look che fa girare la testa: "Sono pronta per..."

Alessia Marcuzzi è tornata a far parlare di sé per alcuni scatti hot condivisi nelle scorse ore sui social, che hanno infiammato i fan. La conduttrice di Boomerissima è stata protagonista della campagna pubblicitaria natalizia per una famosa azienda di intimo e calze.

Alessia Marcuzzi, le foto hot infiammano i social

Negli scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, l'ex di Simone Inzaghi è apparsa negli scatti con una tutina nera vedo non vedo, realizzata in pizzo con fantasie floreali e decorata con strass, attirando inevitabilmente l'attenzione dei followers. e decorata con strass. La scollatura rotonda sia davanti che dietro mette ha poi contribuito ad esaltare le forme sinuose dell'ex conduttrice dell'Isola dei Famosi. Immagini che restituiscono tutta la sensualità della showgirl, che ha deciso di giocare con il suo look anche per le imminenti festività. A commento degli scatti pubblicati, il commento di Alessia: "Direi che sono pronta per le feste...". Il post di Alessia ha suscitato la reazione di molti, tra i tanti anche quelle di Costanza Caracciolo (ex Velina e compagna di Bobo Vieri), che ha reagito con delle emoticon a forma di fuoco, stessa cosa per Elisabetta Canalis e Alessandra Tripoli, danzatrice di Ballando con le Stelle.