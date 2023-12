D'Ambrosio, l'ex Inter e i piedi della sua De Cristofaro...

Enza De Cristofaro e Danilo D'Ambrosio sono tornati a far notizia per un particolare quanto inconsueto video che è diventato virale sui social. Nelle scorse ore la moglie del calciatore del Monza ha raccontato in alcune Instagram stories l'intensa giornata passata tra commissioni varie ed incombenze da mamma.

D'Ambrosio annusa il piede della moglie Enza

Quelli che precedono il Natale sono sempre giorni molto intensi. Lo sa bene anche Enza De Cristofaro che ha raccontato la sua giornata da incubo, fatta non solo di pranzi in locali esclusivi, ma anche di incombenze normali e comuni a tante donne, come quella di fare la spesa per la famiglia. Come attestato anche dalle stories su Instagram, lady D'Ambrosio ha concluso la sua intensa giornata indossando un confortevole pigiama natalizio e un momento di relax sul divano. Fin qui nulla di male, se non fosse che ad allietare le fatiche della De Cristofaro ci ha pensato proprio il calciatore del Monza, che nelle stories si vede annusare ed accarezzare dolcemente il piede della moglie. A commento delle indimenticabili immagini (che qualcuno ha definito al limite del fetish) le parole di Enza: "Coraggioso il ragazzo".