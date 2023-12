In viaggio con Totti: dopo il Colosseo la Torre di Pisa. Ilary è incinta?

Totti, l'ironia del nuovo Cicerone della cultura in tv

L'ex calciatore giallorosso, già stato ospite della glass room di Viva Rai 2, da qualche settimana è anche al centro di una serie di divertenti video, che sfruttando l'onda dell'ironia, portano gli spettatori a riscorprire le bellezze del patrimonio artistico italiano. Dopo aver raccontato in modo sarcastico e a tratti dissacrante sia la Cappella Sistina che il Colosseo, nel corso della puntata del 12 dicembre, Totti ha narrato della Torre di Pisa. Forte della sua ironia, l'ex calciatore ha detto: "Che voi la vedete così e vi chiederete ‘Ma non la potevano fare dritta?’ Eh no, perché se la facevano dritta non se la ca**va nessuno"...