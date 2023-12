Rugani e Michela Persico, matrimonio Juve: proposta e anello al concerto di Calcutta

Michela Persico e Danile Rugani: cosa c'è dietro il mistero social

Michela Persico, reduce da un viaggio rocambolesco in aereo, ha documentato la sua serata condividendo alcuni scatti sui social. Il commento a margine delle immagini ha però acceso la curiosità dei fan. "Ieri al concerto iniziò tutto così. In queste foto non mi aspettavo ancora nulla", ha scritto lady Rugani, per poi aggiungere: "Amici, musica e divertimento… poi". La Persico non ha ancora chiarito cosa sia successo, dando così il via alle ipotesi più svariate dei fan. Tra i tanti qualcuno ha scritto: "Proposta di matrimonio". E così è stato. La Persico ha infatti condiviso sul suo account Instagram un breve filmato dove si vede Daniele Rugani inginocchiarsi al cospetto di Michela, quindi pronunciare le parole tanto attese: "Mi vuoi sposare?". Inutile dire che Michela ha accettato, così come mostrano le immagini ed il commento a margine del filmato.