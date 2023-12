Viktorija Mihajlovic a papà Sinisa: "Invisibile da un anno, ma parliamo ogni giorno"

Sinisa Mihajlovich: il ricordo della figlia Viktorjia

"Oggi è un anno che sei diventato invisibile papà. Hai visto che mi mancano 3 esami alla laurea? E che ogni giorno vado a lavorare con passione e impegno? Si è vero la camera la tengo ancora in disordine… Si, dico ancora troppe parolacce e a volte mi parte ancora la brocca, come dicevi tu ma spero tu sia orgoglioso di me, almeno la metà di quanto io sia orgogliosa di te", ha scritto Viktorjia per poi aggiungere: "Ora basta scrivere qui, tanto quello che ci diciamo ogni giorno lo sappiamo solo io e te… Solo grazie papà. Al mondo non esistono uomini come te, averti come padre è stata la mia più grande fortuna". Parole a corredo di un breve e dolce filmato in cui si vede Sinisa giocare insieme ad una Viktorjia piccolissima.