Cristina Marino confessa: "Non lo facevo da 10 anni e ora la macchina puzza di..."

Cristina Marino e la "punizione" dopo il McDonald's

A spiegare la divertente disavventura è stata proprio la protagonista che, a commento di alcuni scatti in cui si vedono inequivocabili sacchetti vuoti e tanto ketchup accidentalmente finito su una borsa, spiega: "Sono certa che sia una punizione. Giuro, non mangiavo McDonald's da almeno 10 anni! Ero tutta contenta e... ora ho la macchina che puzza di Ketchup come... non lo so. Che disastro". Quella di aver ceduto alle tentazioni del cosiddetto cibo-spazzatura è stata una vera sorpresa per i fan della tifosa della Juventus, considerata la sua totale dedizione per la cura del corpo e il benessere. E stando a quanto raccontato dalla modella, pare proprio che tale cedimento sia stato pagato a caro prezzo...