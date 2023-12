Wanda Nara premia Icardi, ma due cose scatenano gli hater: i commenti

Mauro Icardi e Wanda Nara stanno vivendo un momento fulgido delle loro rispettive carriere e non solo. Con il trasferimento al Galatasaray , l'ex Inter ha ritrovato una nuova verve in campo, facendo registrare alla squadra turca un successo dietro l'altro. Nelle scorse ore il giocatore ha ricevuto un importante premio in Turchia.

Mauro Icardi ed il premio 'Men of the year"

Mauro Icardi ha ricevuto il premio di GQ di 'Men of the year", l'importante premio dedicato agli uomini di talento che nei campi del cinema, della moda, della musica, dell’intrattenimento e dello sport hanno caratterizzato il 2023 per il loro impegno, per la creatività e lo stile. Come documentato anche dalle foto e dai video pubblicati, a consegnare il prestigioso premio al calciatore è stata la moglie Wanda Nara, imprenditrice e agente dell'attaccante, nonché showgirl, cantante e concorrente finalista di Ballando con le Stelle 2023. "Mauro è bravissimo, è un uomo ideale", ha detto l'argentina del marito in alcune recenti interviste. Qualità che hanno notato ed apprezzato anche i tanti fan del calciatore, tanto che un utente ha scritto di lui sui social: "Modello, padre di famiglia, idolo, marito, calciatore e chef", praticamente un uomo perfetto. Ma c'è chi tra i suoi followers chiosa chiedendo: "Corna ne abbiamo???" e avanza qualche critica al suo nuovo hair style look, chiedendo: "Torna alla vecchia acconciatura Inter" oppure "Che capelli sono, per l'amor di Dio".