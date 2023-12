Ferragni, il Tapiro per Balocco e gli sfottò a Fedez di Morgan e Greggio

Chiara Ferragni, le scuse per il caso Balocco ed il Tapiro

Le società che fanno riferimento all'imprenditrice avrebbero avallato la pubblicità del pandoro che è stata definita 'ingannevole' dall'Antitrust, inducendo così nei consumatori la falsa convinzione che comprando il prodotto avrebbero contribuito ad una donazione all'Ospedale Regina Margherita di Torino. Raggiunta da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, Chiara Ferragni ha commentato: "Mi merito il Tapiro, perché seppur in buona fede ho commesso un errore. È giusto che mi assuma le mie responsabilità e, per questo, ho deciso di fare una donazione di un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita, per aiutare il reparto oncologico pediatrico". Per quanto riguarda la sentenza che le è stata comminata dall'Antitrust ha commentato: "L’ho impugnata perché la ritengo spropositata. Ma, se in secondo grado dovessero abbassare la multa, devolverei in ogni caso la differenza in beneficenza". La consegna del Tapiro è avvenuto qualche ora dopo la divulgazione sui social di un video di scuse dell'influencer, nel quale Chiara, visbilmente commossa, ha ammesso di aver commesso un errore, ma di aver intenzione di rimediare. Quindi ha annunciato di voler devolvere all'Ospedale Regina Margherita una donazione di un milione di euro destinate alle cure per bambini...