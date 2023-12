Briatore 'uomo delle pulizie', l'ironia social: "Più credibile della Ferragni"

Flavio Briatore come non lo avevamo mai visto: l'imprenditore del lusso si è fatto riprendere in un inconsueto quanto inaspettato video pubblicato nelle scorse ore sui social dove lo si vede pulire con impegno un prezioso tappeto insieme ai suoi dipendenti nel suo lussuoso Billionaire Resort in Kenya, dove è volato negli ultimi giorni per trascorrere le festività natalizie .

Briatore le pulizie ed il paragone con la Ferragni

Una lezione di pulizia domestica quella condivisa dal celebre magnate del divertimento di lusso, che non ha problemi a mettersi carponi ed iniziare a sfregare bene il solvente sul tappeto con apposita spazzola. Immagine inedita ed al contempo esilarante che ha suscitato i commenti dei numerosi follower. Se c'è chi non ha mancato occasione per criticare la falsa umiltà dell'imprenditore, c'è chi invece ha trovato la scenetta divertente. Tra i detrattori c'è stato chi ha scritto: "Gli unici secondi in cui hai lavorato", ma anche "Non c'è bisogno di fare il finto umile" o ancora: "Penso che tu ti possa permettere un pulitore per tappeti elettrico". Non solo commenti caustici però per Flavio Briatore in versione uomo delle pulizie. Tra i numerosi messaggi lasciati dai followers che si leggono a margine del suo video, ce ne è stato uno che ha strappato più di una risata: "Comunque più credibile del video di scuse di Chiara Ferragni". Una considerazione che nel giro di poco ha ottenuto ben 200 like e numerosi commenti di approvazione. La multa milionaria comminata dall'Antitrust all'influencer per il caso dei pandori Balocco continua a far discutere, nonostante il video di scuse della Ferragni, ritenuto da molti poco credibile.