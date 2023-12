Bufera Chiara Ferragni: video copiato, tuta sold out e pandoro a 300 euro

Chiara Ferragni ha copiato il video del pentimento?

Le immagini relative alla pubblica ammenda dell'influencer sono state attentamente analizzate. Stando alle voci che si rincorrono sul web, nulla in quel video sarebbe stato lasciato al caso, bensì sarebbe stato studiato a tavolino nei minimi particolari. A finire nel mirino non solo la tuta grigia indossata dalla moglie di Fedez, ma anche i suoi occhi lucidi, così come i capelli raccolti e quel leggero filo di trucco. Immagini che si accompagnano a parole ben scandite di un discorso interrotto a tratti soltanto da una voce tremolante per la commozione. La Ferragni ha chiesto il perdono dei suoi quasi 30 milioni di followers per quello che lei ha definito "un errore di comunicazione", ma che l'Antitrust ha configurato invece come "pubblicità ingannevole". Nonostante il video sia stato apprezzato da buona parte della sua fanbase, i più attenti hanno ipotizzato che in questo caso l'imprenditrice abbia se non addirittura copiato, preso quantomeno spunto da un reel circolato in rete qualche giorno prima con protagonista Salma Shawa, un'attivista palestinese che si è mostrata in modo identico a quello poi riproposto dalla Ferragni qualche giorno dopo. Una coincidenza singolare che ha suscitato nuovi dubbi e polemiche.