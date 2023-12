"Caso Ferragni, Fedez vorrebbe licenziare il manager di Chiara"

Chiara Ferragni, Fedez furioso: il gossip

Sui Ferragnez in questi ultimi giorni si sta dicendo di tutto. Certo è che per la celebre coppia non sarà un Natale spensierato, ad attestarlo anche il fatto che la coppia dopo il video pentimento di Chiara ha deciso di trincerarsi in un religioso silenzio social. Nelle ultime ore è circolata una indiscrezione, lanciata da Linkiesta, secondo la quale Fedez sarebbe molto adirato, non solo con sua moglie ma anche con il team di lavoro della influencer, tanto che avrebbe chiesto le dimissioni del top manager della Ferragni, Fabio Maria Damato. Secondo quanto svelato da Guia Soncini sembra proprio che il cantante non fosse a conoscenza del milione di euro incassato dalla moglie con le vendite del pandoro firmato Ferragni lo scorso anno, soldi che, stando agli spot pubblicitari, sarebbero dovuti finire tutti all'Ospedale Regina Margherita di Torino ma così non è stato, o almeno, solo in parte. Tra le altre indiscrezioni anche quella secondo cui sarebbe stato proprio Fedez a costringere la moglie a fare la donazione di un milione di euro all'Ospedale Regina Margherita di Torino...