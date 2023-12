Ferragni e la torta "Rimorchio i 2000": stoccata di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli contro Valentina Ferragni: il motivo

A finire nel mirino di Selvaggia Lucarelli stavolta è stata Valentina Ferragni, modella e sorella della più celebre Chiara Ferragni, che nelle scorse ore ha festeggiato il suo 31esimo compleanno. Tra le immagini condivise anche quelle della torta con suscritto: "31 ma ancora rimorchio i 2000". Parole che hanno suscitato l'immediata reazione della giornalista che sui social ha scritto: "Non scrivo neppure il nome per non infierire su parenti noti di persone note, ma avevo già fatto notare questo brutto vizio tempo fa. Il vizio è continuare a spacciare per evento eccezionale il fatto che una donna stia con un uomo più giovane. Con l'aggravante, questa volta, di categorizzare pure l'elemento maschile per anno di nascita ("i 2000"), roba da maschi quindicenni o da sesso, droga o pastorizia. E basta su". Numerosi utenti social sembrano approvare le parole della giornalista, infatti sotto al post di Valentina Ferragni sono comparsi commenti del tipo: "Fammi togliere il follow anche qui, per carità", "Basare tutta la propria personalità sul fatto di avere un fidanzato più piccolo..." oppure "Torta intelligente come lei" e "Più ridicola della sorella".