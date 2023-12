Belen conferma il tradimento di De Martino con la Marcuzzi: cosa ha scritto

Belen Rodriguez sul tradimento De Martino-Marcuzzi: l'inaspettato gesto social

Al centro di una nuova polemica a causa del botta e risposta mediatico con l'ex Antonino Spinalbese (padre di Luna Mari), Belen ha sorpreso tutti rispondendo a un utente che le chiedeva: "Poi un giorno ci dirai che la storia del tuo ex marito con la Marcuzzi era vera". Immediata la risposta della showgirl, che senza tanti giri di parole ha scritto: "Confermo". Ed è proprio dei tradimenti subiti da De Martino che l'ex conduttrice de Le Iene ha parlato anche nel corso di una recente intervista a Domenica In, dove ha affermato: "Il nostro rapporto non è finito per un tradimento, è iniziato con un tradimento. Perché dopo un mese ho saputo. Però ha fatto finta di niente, perché come ha detto lui, un matrimonio non può finire per un tradimento sciocco. Ci sono i bambini di mezzo". Ed ancora: "Ne sono sicura, ho chiacchierato anche con le diverse signorine. Sono state carine, hanno ammesso subito tutto… con tutte quante. Una decina. Sono arrivata a dodici poi ho smesso di chiamare. Io avevo il sesto senso"...