Miriam Leone ha partorito, l'annuncio social: "È nato Orlando Leone Carullo"

Miriam Leone mamma: l'annuncio social

L'ex Miss Italia ha sposato nel 2021 Paolo Carullo. L'annuncio della gravidanza era stato fatto nel corso di un'intervista a Vanity Fair la scorsa estate e fino alla fine della dolce attesa la coppia aveva scelto di non sapere il sesso del bebè: "Lo vedremo quando arriverà. Io non do nulla per scontato. Il fatto che questa personcina sia arrivata così mi sembra un dono. Mi sento molto fortunata per questo". Miriam ha aspettato due giorni per condividere questa bella notizia con i fan e con ogni probabilità sceglierà di vivere questo momento così intimo con la sua famiglia lontana dai riflettori.