Totti e Noemi, nessuna crisi: vacanza alle Maldive lontano da Ilary Blasi

Totti e Noemi Bocchi: il Capodanno alle Maldive

Dall'Oceano Indiano sono arrivati i primi scatti della coppia, che è stata accompagnata dai figli di Noemi Bocchi, mentre i quelli dell'ex calciatore hanno preferito trascorrere le vacanze tra amici. La nuova lady Totti ha condiviso sui social diversi momenti della romantica vacanza, tra i quali anche una foto che ritrae la coppia sdraiata su una lingua di sabbia. Immagine che neanche a dirlo ha fatto il pieno di like, così come gli scatti suggestivi dell'esclusiva isola che li sta ospitando. da quando sono usciti allo scoperto, Totti e Noemi sono sempre pronti per nuovi viaggi. Di recente i due sono stati a New York e in Giappone, dove il giallorosso è stato protagonista di una simpatica gag con un cameriere locale.