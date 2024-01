Emily Pellegrini, "la modella più sexy del mondo": ma non è come sembra..

Emily Pellegrini, la modella creata con l'Intelligenza Artificiale

Emily Pellegrini ha accumulato un enorme seguito su Instagram di 123.000 in soli quattro mesi, ma anche se i suoi video e le sue foto possono essere realistici, è frutto dell'IA. Fisico formoso, capelli castani, in sole sei settimane la virtual model ha già incassato delle cifre rocambolesche. Il creatore ha spiegato di aver chiesto a Chat GPT quali fossero i canoni della ragazza media per un uomo, quindi ha l'ha riprodotta secondo le indicazioni suggerite. Sono tante le persone che contattano la modella via social credendo sia reale. "È molto diverso chi la contatta e dove. Tramite il messaggio diretto di Instagram ci sono personaggi davvero famosi, come calciatori, miliardari, lottatori di MMA e tennisti", ha raccontato il creatore.