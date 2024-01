Alessia Marcuzzi, De Martino e Belen: il gossip, il tradimento, il silenzio

Le rivelazioni di Belen Rodriguez sui tradimenti subiti continuano a far notizia e alimentare il gossip . La showgirl argentina ha confermato recentemente che Stefano De Martino l'avrebbe tradita anche con Alessia Marcuzzi . Una notizia divulgata in realtà un paio d'anni fa, ma subito smentita dai diretti interessati.

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: il silenzio dopo le accuse di Belen

A lanciare per primo il gossip riguardante il tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi fu Dagospia nel 2020, provocando l'ennesima rottura tra Belen ed il conduttore di Bar Stella. Al centro della discordia ci sarebbe stato un tablet finito nelle mani del figlio Santiago, rivelando così lo scambio di messaggi con l'ex di Inzaghi. Nonostante le recenti rivelazioni e conferme della Rodriguez (che si sta godendo alcuni giorni di relax in Argentina insieme alla famiglia e al compagno Elio Lorenzoni), né De Martino né la Marcuzzi (attualmente in vacanza alle Maldive) hanno smentito o replicato al crescente gossip che li riguarda. A spiegare tale silenzio è stato il settimanale Chi, dove si legge: "Entrambi hanno sempre negato, prima, durante e dopo il divampare del pettegolezzo, e ora più che mai si guardano bene dall'entrare nel merito. Per discrezione, certo, e forse anche perché,lavorativamente parlando, hanno molto più da perdere". Belen rodriguez si è invece momentaneamente allontanata dalla tv, lasciando la conduzione de Le Iene e quella di Tu si que vales.