"Marcuzzi-De Martino, la ricostruzione del flirt: iniziò tutto nel 2018..."

La relazione tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino sarebbe cominciata nel 2018, così come indicato dal settimanale Chi. In quel periodo il conduttore di Bar Stella era già separato da Belen Rodriguez , mentre la presentatrice di Boomerissima era ancora sposata con Paolo Calabresi Marconi .

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: il flirt e il gossip

Secondo il noto settimanale diretto da Alfonso Signorini, il flirt tra Alessia e Stefano sarebbe maturato dietro le quinte dell'Isola dei Famosi, dove De Martino faceva l'inviato, mentre la Marcuzzi presentava il reality di Canale 5. Secondo quanto spoilerato qualche anno fa da Dagospia, Belen avrebbe scoperto del presunto flirt tra il marito e la showgirl tramite un tablet, lasciato incustodito da De Martino, dove erano presenti uno scambio di messaggi inequivocabili con la Marcuzzi. La rivista di gossip Chi, colloca invece l'inizio della liaison tra i due nel 2018. Pare che il feeling tra la showgirl e l'allora inviato fosse palpabile già dai primi invontri concomitanti alla realizzazione della copertina di Chi per il lancio del programma. Belen ha parlato dei tradimenti subiti in una recente intervista a Domenica In, dove però non ha mai fatto cenno ad Alessia Marcuzzi. Una accortezza forse voluta anche dalla Venier, considerato il fatto che l'ex di Inzaghi è al timone di Boomerissima, programma di successo di Rai 2.