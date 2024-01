Federica Pellegrini, Matteo Giunta dolce papà: la foto dall'ospedale

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: la prima foto con Matilde dall'ospedale

Al momento sia la campionessa di nuoto che il marito hanno scelto di mantenere riservati e non condividere con i fan questi momenti così intimi e delicati della loro nuova vita familiare. Uno strappo lo ha fatto però la nuotatrice, che nelle scorse ore ha condiviso una Instagram story direttamente dalla camera d'ospedale dove è ricoverata. Nello scatto si vede in lontananza Matteo Giunta chino sulla piccola Matilda (soprannominata in questi mesi di attesa 'Meringa') quasi in adorazione ed estasi. Un momento dolcissimo che la Pellegrini ha prontamente immortalato e condiviso con la sua fanbase. Nel mentre a casa Pellegrini-Giunta è tutto pronto per accogliere la neonata.