Melissa Satta con Berrettini in Australia: sui social rivela la destinazione

Prosegue a gonfie vele l'amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini . Dopo aver festeggiato il Natale insieme, la coppia si è concessa qualche giorno di vacanza in montagna, dove non sono mancate delle lunghe sciate e passeggiate in vetta da dove i due hanno potuto ammirare e deliziarsi con dei panorami mozzafiato.

Melissa Satta, al fianco di Berrettini anche per l'Australian Open

La showgirl, sempre molto attiva sui social, ha documentato gli ultimi giorni di vacanza con Matteo. Nelle scorse ore, Melissa ha condiviso una Instagram story in cui si vede la sua borsetta poggiata su un tavolino di una sala d'attesa dell'aeroporto. La Satta è pronta quindi per un nuovo viaggio con destinazione l'Australia, così come confermato dagli emoticon a forma di canguro e koala apposti a commento dell'immagine condivisa. L'ex di Boateng ha scelto dunque di non lasciare solo Matteo Berrettini agli Australian Open. Nelle scorse ore anche il campione di tennis ha fatto esultare i fan, condividendo uno scatto che lo ritraeva in aeroporto, pronto per prendere il volo per Melbourne. A commento dello scatto le parole del tennista: "Looking forward a new season".