Chico a Milano-Cortina 2026: l'ambasciatore dei giochi è un cane

Chico , l'adorabile e divertente cagnolino star del web, è entrato a far parte della squadra dei Digital Ambassador dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 . Aumenta così il numero dei creatori di contenuti digitali che sin dall'inizio del percorso organizzativo dei Giochi invernali hanno promosso i valori dello sport, coinvolgendo tutte le generazioni.

Milano Cortina 2026, Chico è il nuovo digital ambassador

Chico sarà accompagnato da Francesco Taverna e dalla sua inseparabile “mamma”. Direttamente dalla sua pagina Instagram intratterà i suoi 726mila seguaci, raccontando con un approccio gioiosa e semplice il mondo Olimpico e Paralimpico di Milano Cortina 2026. Il piccolo amico a quattro zampe (la cui passione per sport, neve e natura è già cosa nota) è il primo cane testimonial digitale nella storia dei Giochi. Un video del celebre barboncino ha inaugurato l’apertura del Canale Whatsapp ufficiale di Milano Cortina 2026. Nel filmato si vede l'arrivo del cagnolino a Cortina d’Ampezzo per un’imperdibile prova di Curling, uno degli sport protagonisti dei prossimi Giochi invernali. Con l'ingresso di Chico nella squadra dei Digital Ambassador si è al contempo annunciata l'apertura del Canale WhatsApp ufficiale di Milano Cortina 2026, attraverso il quale sarà possibile tenersi sempre aggiornali sulle ultime novità dei Giochi 2026, così come sulle avventure dei suoi Digital Ambassador.