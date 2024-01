Mané, matrimonio a sorpresa con una ragazza di 19 anni: chi è Aisha

Sadio Mané si è sposato a sorpresa in Senegal. La notorietà del calciatore 31enne che ha per anni militato al liverpool ha avuto molto eco anche in Europa. Il matrimonio tra il compagno di squadra di Cristiano Ronaldo all' Al Nassr e Aisha Tamba è avvenuto il 7 gennaio scorso a Dakar.

Mané, matrimonio a sorpresa con Aisha

La neo moglie di Mané ha 19 anni ed è stata definita come la fidanzata di lunga data. Stando alle notizie diffuse dai media africani, il calciatore avrebbe avvistato la sua futura sposa quando quest'ultima aveva appena 16 anni, ma all'epoca non ci sarebbe stato alcun approccio formale. E addirittura i media locali riferiscono che Mané aveva chiarito sin dall’inizio le sue intenzioni prendendosi cura di lei e pagandole le bollette mentre era a scuola. Avrebbe invece confidato il suo interesse e le sue intenzioni nei confronti della giovane ad un amico di suo padre, portandoli così all'unione. Aisha è originaria di Casamance, cittadina vicina a Bambali, villaggio natale del marito. Pare che la ragazza fosse destinata a Mané sin dalla sua adolescenza ed il calciatore si sarebbe preso cura di lei per lungo tempo. L'attaccante ex Liverpool e Bayern in questi anni è riuscito a tenere completamente lontana dai riflettori la sua vita privata fino al matrimonio.

Chi è Aisha la moglie di Mané

Manè ha atteso che Aisha diventasse maggiorenne prima di fare il grande passo. Sua moglie è molto discreta riguardo alla sua vita privata e non ha profili social. Di lei si sa che è una studentessa all'ultimo anno delle scuole superiori e padroneggia perfettamente il Corano. Le foto del matrimonio circolate in rete mostrano Aisha che ha scelto di indossare un abito bianco aderente in pizzo, con maniche lunghe e un velo di seta. La sposa ha anche mostrato l'henné su entrambe le mani.