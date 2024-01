Alessia Marcuzzi e De Martino, il caffè "social" scatena Belen

Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: scambio di messaggi via social?

Ad alimentare il chiacchiericcio anche l'ultimo gesto social di Alessia Marcuzzi, che pochi minuti dopo una storia di Stefano de Martino, ne ha fatta una che è sembrata a molti essere una risposta proprio al conduttore. Il conduttore di Bar Stella ha ha pubblicato una foto raffigurante un'invitante tazzina di caffè e pochi minuti dopo, la Marcuzzi ha postato su instagram la medesima foto, aggiungendo un emoticon a forma di cuore rosso. Anche se non sono stati scatti fatti nello stesso luogo, per molti queste storie non sono casuali. Nel mentre, Belen Rodriguez, che si sta godendo la sua vacanza in Argentina insieme ai figli, alla famiglia e al suo compagno Elio Lorenzoni, avrebbe deciso di togliere il segui su Instagram alla conduttrice.