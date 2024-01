Chiara Nasti incinta, Zaccagni esulta col pancione: "Non vediamo l'ora"

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono in attesa del loro secondo figlio. L'attaccante biancoceleste, autore del primo goal del derby Lazio-Roma , ha confermato la dolce attesa dell'influencer in un modo particolare: dopo aver segnato, ha messo il pallone sotto la maglietta mimando così un ‘pancione' e ciucciando il pollice. Gesto inequivocabile che rimanda quindi alla nuova gravidanza della modella.

Mattia Zaccagni papà bis: il gesto social di Chiara Nasti

Chiara Nasti dopo l'esultanza in campo di Mattia Zaccagni ha condiviso il suo profilo Instagram con uno scatto raffigurante il marito in campo con il pallone sotto la maglietta. A commento della dolce immagine, le parole dell'influencer: "Ti amo papi. Baby 2 in arrivo, non vediamo l’ora !!". La loro storia d'amore sarebbe iniziata circa due anni fa e in poco tempo la modella ed il calciatore hanno messo su famiglia. Nel novembre 2022 è nato Thiago, il primo figlio della coppia, e nel 2023 Chiara e Mattia si sono sposati a Roma con una cerimonia indimenticabile.