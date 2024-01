Cristina Marino: "Io invasata?" Lo sfogo social sul fisico zittisce gli hater

Non c'è pace per Cristina Marino, che nelle scorse ore è tornata sui social non solo per raccontare le disavventure vissute recentemente, ma soprattutto per rispondere piccata alle critiche di alcuni utenti social che, se da un lato hanno sottolineato ancora una volta la mascolinità del suo fisico, dall'altro hanno messo in dubbio l'effettiva validità del suo programma di detox.