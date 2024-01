Kyle Walker, la moglie annuncia la separazione: "Devo proteggere i figli"

L'annuncio social di lady Walker

Annie ha annunciato nelle scorse ore su Instagram: "Sto scrivendo questo post in risposta alle recenti e numerose domande dei media sul mio matrimonio con Kyle e nel tentativo di proteggere la mia famiglia dalla sovraesposizione ai loro riflettori (dei media, ndr). Purtroppo, dopo molti anni di matrimonio e tre meravigliosi figli insieme, ho deciso di allontanarmi da Kyle. Non desidero commentare ulteriormente la situazione. Per ora, chiedo di rispettare la privacy mia e dei nostri tre figli piccoli in questo momento difficile". A minare la serenità della coppia anche i gossip riguardanti presunti tradimenti del calciatore. Lauryn Goodman ha sostenuto infatti che il figlio Kairo sia anche figlio del calciatore. Un mese fa Walker aveva smentito i rumors riguardanti la separazione dalla compagna.