Wanda Nara, la sorella: "La notizia della malattia? Mancanza di rispetto"

Zaira Nara, lo scoop sulla malattia di Wanda Nara

Come è stato detto recentemente, Wanda Nara ha deciso di non andare per vie legali contro il giornalista, comprendendo i motivi che lo hanno portato a quel gesto, a causa dei quali però la showgirl ed imprenditrice argentina ha avuto non pochi problemi. In merito a questa delicata vicenda, Zaira Nara ha detto recentemente a America Tv: "Capisco che quando si tratta di un personaggio così popolare e così famoso come è mia sorella, ci sia questa corsa a chi dà per primo la notizia". Quindi ha proseguito precisando: "Perché chi dà per primo una notizia di Wanda sta per avere un enorme riconoscimento". Ed ancora: "Ho fatto un paio di interviste con Jorge, per me non l'ha fatto con un intento cattivo. L'ha fatto perché era sopraffatto dalla notizia e ha pensato 'Ehi, se le cose stanno così, perché non lo dicono? A me sembra che sia stato così, ovviamente nella mia famiglia ha pesato in maniera negativa ed inoltre vi dico che non è bello parlare di una malattia, se i protagonisti non ne parlano. Hanno dato la certezza di una diagnosi che in realtà né noi né la protagonista, che era mia sorella, conoscevamo in quel momento. C'è stata una mancanza di rispetto da parte di molte persone che ha avuto un peso negativo".