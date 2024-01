Chiara Nasti, scontro con l'hater. La replica: "La brutta figura è tua"

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono in attesa del loro secondo figlio. A rivelare la notizia è stato il calciatore in un modo particolare durante il recente derby Lazio-Roma : dopo aver segnato, ha messo il pallone sotto la maglietta mimando così un ‘pancione' e ciucciando il pollice. Un gesto che è stato successivamente ripreso via social dall'influencer, commentando: "Baby 2 in arrivo".

Chiara Nasti incinta: la risposta agli haters di lady Zaccagni

Se da un lato la notizia dell'arrivo di un altro bebè a casa Zaccagni-Nasti ha entusiasmato tanti, dall'altro ha suscitato anche alcune critiche e commenti odiosi degli haters. Un utente ha scritto: "Sale l'ammontare di un ipotetico assegno di mantenimento, evvai". La replica dell'influencer non si è fatta attendere: "Che vergogna questi commenti. Ci amiamo, vogliamo dare un fratellino o una sorellina a nostro figlio, perché solo pensarle cose così? La brutta figura la fate voi perché noi siamo felicissimi". Non è la prima volta che la Nasti è oggetto dell'odio social. Ogni occasione è buona per gli odiatori sociali per attaccarla e criticarla, se non perfino offendere la moglie di Zaccagni. Chiara spesso risponde a queste becere critiche con tanta ironia e buon senso.