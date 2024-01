Belen tra sfogo social e panni sporchi: "Mi dispiace svelarvi un segreto"

Belen Rodriguez, l'ultimo emozionante messaggio social

Il messaggio di Belen sui social è poi proseguito con: "Intanto è una causa persa. Quando nasci donna non vincerai mai contro lui, contro “il pregiudizio”. Lui è un maschio, hai già perso. Sarai sempre più debole, sempre più stupida, sempre più fragile, il sesso debole dicono, dicono…..". Quindi ha aggiunto: "Squilibrata, colpa degli sbalzi ormonali! Quindi fuori luogo, pazza, paranoica…..già! Non andrà mai bene. Se lavori, se non lavori, se sei mamma, se non lo sei, se sei indipendente oppure o una mantenuta, se vai in palestra, o ti lasci andare, se ti trucchi troppo o troppo poco, se sei giovane, troppo giovane per capire o troppo vecchia per sentirti giovane, se fai l’amore va bene, se invece facciamo sesso sappiamo già come ci chiamano". Ed ancora: "Se sai cucinare, oppure puzzi di fritto, ma questa dote determina se sei una brava donna di casa oppure no! Se stai zitta sei una sottomessa, se dai voce alla tua vita “non sei una tipa seria”, sei anche poco elegante, poco raffinata, sboccata, volgare, stron*a eppure scema! Ma se poi stiamo in silenzio (e ho provato anche a fare questo) acconsentiamo, così dice il detto giusto? Allora che faccio parlo non parlo?, vado a destra o a sinistra?, guardo in alto o guardo in basso?, vado al nord oppure vado al sud? Aspettate!, Mi sento confusa. “Il corpo” mi ha chiesto di non combattere, perché essendo un maschio (IL CORPO) sa meglio di me che come faccio SBAGLIO"...