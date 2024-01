"Walker felice di nascondere la verità": l'amante lo smaschera e la moglie...

Non c'è pace per Kyle Walker che, stando alle ultime rivelazioni, avrebbe mantenuto per lungo tempo una doppia vita sentimentale: da un lato quella ufficiale con Annie Kilner (sua moglie dal 2021, madre dei suoi tre figli e in attesa del quarto) da sempre all'oscuro, fino al giorno di Santo Stefano, dell'esistenza dell'amante Lauryn Goodman (madre degli altri due figli di Walker). Il calciatore del Manchester City avrebbe fatto tutto in gran segreto per non essere scoperto: oggi però la sua vicenda sta riempiendo le pagine dei tabloid ingesi e non solo.