Luke Shaw e la spiacevole sorpresa: la Lamborghini tappezzata di multe

Luke Shaw è tornato a far parlare di sé per un curioso e divertente fuoriprogramma di cui è stato recentemente protagonista e che gli è costato caro. Il calciatore del Manchester United aveva lasciato per giorni la sua lussuosa Lamborghini nell'area parcheggio di una stazione in Inghilterra, ma quando è andata a riprenderla si è trovato difronte ad una spiacevole sorpresa: il parabrezza della sua supercar era tappezzato di multe.

Luke Shaw e le multe per divieto di sosta

Il terzino del Manchester United pare abbia lasciato la vettura per diverso tempo nella stazione di Wilmslow, nelle vicinanze di Manchester e del Trafford Training Centre, dove solitamente si allenano i Red Devils, in un punto dove non poteva sostare. I vigili hanno comminato al calciatore ben quattro multe accompagnate da altrettanti verbali per divieto i sosta, che si sono così accumulati sul parabrezza della vettura.

Stando a quanto riferito dal Daily Mail, ognuna delle multe presenti sul parabrezza della vettura ha obbligato il calciatore al pagamento di 60 sterline (70 euro), motivo per cui il calciatore ha dovuto pagare 240 sterline (280euro) per aver abbandonato la sua Lamborghini in divieto di sosta. Una cifra certo irrisoria per Shaw che dai Red Devils percepirebbe uno stipendio di 9 milioni di euro a stagione.