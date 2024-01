Sarah Felberbaum, chi è lady De Rossi: vita privata, carriera e curiosità

Sarah Felberbaum, vita privata e carriera

Classe 1980, Sarah Felderbaum è nata a Londra da padre americano e madre inglese, Da piccolissima la sua famiglia si è trasferita in Italia, dove lady De Rossi è cresciuta. Prima di imporsi come attrice (e conduttrice televisiva a Unomattina), ha lavorato per lungo tempo come modella. La sua carriera televisiva è iniziata nel 2000 con la conduzione di Top of the Pops, poi è passata al timone di Sky Cine News con Luca Argentero. La Felberbaum ha partecipato a numerose fiction tv, come Caterina e le sue figlie, Il giovane Montalbano, I Medici. Nel 2011 si è fidanzata con il calciatore Daniele De Rossi, che ha poi sposato il 26 dicembre del 2015. L'attrice ha confessato di aver avuto un colpo di fulmine nei confronti del marito e cje per lui ha rinunciato a diverse opportunità di lavoro: "Se fossi partita, avrei rinunciato a lui per la mia carriera. Sapevo che sarebbe stato impossibile conciliare le due cose, ma Daniele è l’amore della mia vita e non mi pentirò mai di quella scelta". Su De Rossi, Sarah ha rivelato: "Daniele è un bravissimo papà, presente, generoso e fa di tutto". La coppia ha avuto due figli: Olivia, nata nel 2014 e Noah, nato due anni dopo. Sarah è molto legata anche a Gaia, figlia che il marito ha avuto dal precedente matrimonio con Tamara Pisnoli...