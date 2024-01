Miriam Leone fa sentire i vicini rumorosi: "Vorrei riposare ma stanno..."

Miriam Leone: il racconto dei problemi da mamma

Quando si ha un neonato in casa, tra le cose da assicurare c'è sicuramente il silenzio, se non assoluto quasi, quando il bebè dorme. Lo sa bene anche l'attrice siciliana che ha voluto condividere con i suoi followers su Instagram gli ultimi disagi vissuti in tal senso. Miriam ha scritto in una storia dove la si vede struccata sdraiata a letto: "Quando finalmente il bambino dorme e vorresti riposare anche tu, dopo le notti insonni, ma i vicini stanno ristrutturando casa" ed in sottofondo si sentono forti rumori di trapani. Ma non è tutto, poiché MIriam ha poi aggiunto in una successiva story: "Secondo voi, chi si è svegliato appena hanno finito di lavorare nell'appartamento accanto?", allundendo con ogni probabilità al piccolo Orlando, che si è svegliata proprio quando lei poteva finalmente iniziare a dormire, essendo cessati i rumori provenienti dalla casa dei vicini.