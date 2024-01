Beppe Vessicchio fuori da Sanremo 2024: c'è un motivo ben preciso

Beppe Vessicchio non sarà al Festival di Sanremo 2024 . Il popolare direttore d'orchesta veterano della celebre kermesse musicale italiana ha svelato all'Agi che non sarà presente quest'anno alla manifestazione, svelando: "Quest'anno non ho lavorato per nessuno degli artisti che è stato invitato all'Ariston quindi è automatico che io non sia coinvolto nel festival".

Vessicchio non sarà a Sanremo 2024: cosa ha detto

Un'amara notizia per i fan di Vessicchio, anche se lui ha minimizzato dicendo: "Non credo. È un gioco affettuoso che si è creato in rete e che poi tutti gli altri media hanno riverberato. Ci saranno altre carte in tavola, cose nuove, salterà fuori altro e... la vita va avanti". Ed ancora: "Non mi mancherà il dirigere al Festival ma piuttosto mi mancherà non poter essere in quel luogo e proprio in quella settimana, dove la convivialità con i colleghi, gli incontri, gli scambi di opinioni, i pronostici e le chiacchiere sui retroscena hanno per tanti anni scandito una festività da condividere con i tanti appassionati di questo lavoro".

Poi ha sottolineato l'importanza della figura del direttore d'orchesta nella musica, ruolo che è stato messo in discussione e minato dai computer: "L'attuale scena discografica è cambiata, molto, rispetto ad una decina di anni fa. Anche quelle competenze alle quali una azienda del settore, oppure un artista, facevano riferimento per la scelta di un arrangiatore-direttore sono cambiate". Quindi ha chiosato: "Le sequenze pre-registrate salvano la faccia a tutti... Forse al teatro dell'Opera, al Regio di Parma o all'Accademia di Santa Cecilia non sarebbe così ma è chiaro che quasi nessuno dei frequentatori del podio di Sanremo si avventurerebbe in quelle zone senza la sicurezza delle proprie capacità".