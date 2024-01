Belen "innamorata" di Fiorello: dichiarazione social chiara, ma Santiago...

Belen Rodriguez è innamorata , ma stavolta non c'entra il suo attuale compagno Elio Lorenzoni, meno che mai i suoi ex partner Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. La showgirl argentina, al centro del gossip degli ultimi mesi a causa delle rivelazioni riguardanti i tradimenti subiti durante il matrimonio , ha sorpreso tutti condividendo una Instagram story dove ha attestato a modo suo, la sua ammirazione e stima per Fiorello , il conduttore di Viva Rai2 .

Belen Rodriguez, l'inaspettato gesto social per Fiorello

Nelle scorse ore Belen Rodriguez, reduce dall'aver difeso senza indugio e pubblicamente Chiara Ferrgni (travolta dallo scandalo del caso pandoro Balocco e non solo) ha condiviso una storia su Instagram dove si vede la showgirl riprendere in diretta Fiorello a Viva Rai2, il mattin show in onda dal lunedì al venerdì sulla seconda rete della tv di Stato, per poi riprendere il figlio Santiago mentre dormiva. A commento, la conduttrice ha scritto: "Innamorata". E dire che proprio il conduttore siciliano ha a più riprese ironizzato sul conduttore di Bar Stella e i presunti tradimenti subiti da Belen: "È arrivata un’ultima ora, Stefano De Martino va alle poste per pagare una multa e copula con tre donne in contemporanea", ed ancora: "Stefano De Martino si ferma al semaforo rosso e si accoppia con la donna affianco". Mentre è diventato più serio commentando le dichiarazioni dell'ex ballerino da Fabio Fazio: "Beh, se è la mamma di tuo figlio allora non la dovevi tradire".