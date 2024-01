Ilary Blasi e Cristiano Iovino, Paola Ferrari attacca: "Si dovrebbe vergognare"

Paola Ferrari difende Ilary Blasi: l'attacco a Iovino

"Non ho mai difeso Ilary Blasi, ma questa è una schifezza", ha scritto la giornalista in un recente post su Instagram. Poi ha aggiunto: "Quest’uomo si dovrebbe vergognare". A pochi giorni dall'uscita di 'Che stupida', la prima autobiografica di Ilary Blasi dove si annunciano nuove notizie bomba (disponibile in libreria a partire dal 30 gennaio), il personal trainer ha dichiarato ai microfoni del Messaggero di aver cercato di non parlare dell'argomento, ma è stato indicato "come testimone principale nella causa di separazione in corso (tra Totti e Ilary, ndr)", da qui la decisione di rendere pubblica la sua verità. "Ci siamo conosciuti verso la fine del 2020, attraverso i social, in seguito ci siamo accordati per conoscerci di persona a una mostra di Banksy che in quel periodo facevano in centro a Roma", prosegue."C’era timore da entrambe le parti. Neanche io volevo finire al centro di un caso mediatico, ma a quanto pare qualcosa è andato storto", ha svelato Iovino.