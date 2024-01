Georgina Rodriguez, cifre folli per il compleanno alle Maldive

Georgina Rodriguez è tornata a far parlare di sé per aver festeggiato il compleanno alle Maldive senza Cristiano Ronaldo , ma in compagnia di alcune amiche. L'albergo scelto dalla modella è il Joali Maldives, un hotel extra lusso non certo accessibile a tutti, dotato di tutti i comfort e una vista impareggiabile sul mare.

Georgina Rodriguez, quanto ha speso per festeggiare il compleanno senza Ronaldo

Stando alle indiscrezioni riportate da Semana, Georgina Rodriguez si sarebbe fatta carico di tutte le spese, sia per i figli che per le amiche. Socialité ha invece rivelato che la modella avrebbe affittato un appartamento per 8 persone dal costo di circa 33mila euro a notte. Un posto meraviglioso dove però Cristiano Ronaldo non ha messo piede a causa di impegni lavorativi. Il calciatore dell'Al-Nassr è stato immortalato in una Instagram story, dove lo si vede in una videocall con Georgina nel giorno del suo compleanno.

Nata a Buenos Aires il 27 gennaio 1994 da madre spagnola e padre argentino, Georgina è una modella, influencer e imprenditrice con passaporto spagnolo. Ha conosciuto per caso CR7 mentre lavorava per un noto negozio di abbigliamento di lusso a Madrid. Da quel momento la coppia è diventata inseparabile. Protagonista del docufilm Netflix 'I am Georgina', ha collaborato con brand come Gucci, Prada e Chanel. Nel 2020 ha partecipato come co-conduttrice del Festival di Sanremo. Dalla relazione con Ronaldo sono nati due gemelli nel 2017 (il gemello maschio è morto durante il parto).