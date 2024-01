Ilary Blasi, altri dettagli inediti: "Totti ossessionato, di notte..."

Totti-Ilary Blasi, tra nuove accuse e reazioni

Secondo quanto affermato dalla Blasi in 'Che stupida', Totti avrebbe cancellato alcuni video dal sistema di sorveglianza della loro villa all'Eur. Stando alle dichiarazioni rese dalla conduttrice, durante un periodo in cui lei era in vacanza in Africa (subito dopo la notizia della separazione) l'ex marito avrebbe organizzato delle grigliate nella loro casa di famiglia. E tra gli ospiti ci sarebbe stata anche Noemi Bocchi. Totti, secondo la versione di Ilary, avrebbe però cercato di nascondere il tutto, cancellando i video della telecamera di sorveglianza della villa.

Tra gli altri argomenti trattati nel libro anche quello riguardante la reazione di Totti dopo la divulgazione delle voci riguardanti il presunto legame tra Ilary e Cristiano Iovino. "Alcune volte era ossessionato dal dubbio", ha rivelato la Blasi, per poi aggiungere: "Mi svegliava alle due o alle tre del mattino per farmi qualche domanda a bruciapelo. Me le aveva già poste di giorno. Lo faceva per capire se rimanevo coerente. Dopo riaddormentarsi non era possibile e finivamo per torturarci fino all'alba. Ci riversavamo addosso delusione, rabbia e paura".