Noemi e la foto di Totti con i libri: la frecciata social a Ilary

Ilary Blasi e l'ironia su Totti: la risposta di Noemi Bocchi

Prima di concludere l'intervista, Silvia Toffanin ha chiesto alla Blasi se Totti avesse letto o fosse intenzionato a leggere il libro 'Che stupida' (dove Ilary ha svelato la sua verità sulla fine del matrimonio con il giallorosso). Una domanda che ha suscitato l'immediata e spontanea reazione dell'ex Letterina, che ha commentato ironicamente: "Francesco che legge un libro?", per poi scoppiare in una fragorosa risata. A distanza di giorni, a rispondere alla showgirl è stata Noemi Bocchi, che nelle sue ultime Instagram stories ha mostrato un'immagine di Francesco con indosso uno zainetto, quindi a margine dello scatto un emoticon raffigurante una pila di libri. Un gesto che certo non è passato inosservato ai fan.