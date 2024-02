Berrettini e Satta, è crisi San Valentino? Melissa sola e sexy in vacanza

Melissa Satta splende a St. Moritz

Come documentato dagli scatti condivisi sul suo account Instagram, l'ex di Boateng ha trascorso prima una splendida mattinata sulla neve con gli sci ai piedi, poi si è rigenerata con un tuffo in una piscina riscaldata con vista panoramica sulle vallate ghiacciate. Momenti durante i quali Melissa ha mostrato tutto il suo sex appeal, sfoggiando il primo bikini dell'anno. La showgirl è una grande appassionata di sport e anche di sci. Ed è per questo che ha preso altresì parte alla discesa insieme ad un gruppo di amici, tra cui l'ex campione Giorgio Rocca e Matteo Renzi. A completare la serata, una sfilata in motagna con cena in una baita super lusso...